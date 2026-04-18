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Wetter in Bayern Überwiegend sonniger Samstag, Gewitter am Sonntag

Das Wochenende startet mit frühlingshafter Sonne. Doch später soll es regnen und gewittern. Das sind die Aussichten.

Wetter in Bayern: Überwiegend sonniger Samstag, Gewitter am Sonntag
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Am Samstag scheint vor allem im Süden Bayerns die Sonne. Foto: Pia Bayer/dpa

München (dpa/lby) - Das Wetter lädt im Süden Bayerns zu frühlingshaften Ausflügen am Samstag ein, am Sonntag sollte man lieber einen Regenschirm dabeihaben. Die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) kündigen Temperaturen zwischen 19 und 24 Grad und Sonne für den Samstag an. Die meiste Sonne bekommt Südbayern ab. In Nordbayern kann es schon am Nachmittag vereinzelt zu Gewittern mit Starkregen kommen. Der DWD kündigt stürmische Böen und kleinen Hagel an.

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In der Nacht zum Sonntag soll es vermehrt regnen. Und die Regenfälle halten sich auch am Sonntag. Die Meteorologen rechnen mit einzelnen Gewittern. Ab dem Nachmittag soll es in der Nordwesthälfte Bayerns aber wieder aufheitern. Die neue Woche startet dann frisch bei nur 9 bis 16 Grad. Sonne und Regen wechseln sich ab.