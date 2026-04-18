Wetter in Bayern: Überwiegend sonniger Samstag, Gewitter am Sonntag

München (dpa/lby) - Das Wetter lädt im Süden Bayerns zu frühlingshaften Ausflügen am Samstag ein, am Sonntag sollte man lieber einen Regenschirm dabeihaben. Die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) kündigen Temperaturen zwischen 19 und 24 Grad und Sonne für den Samstag an. Die meiste Sonne bekommt Südbayern ab. In Nordbayern kann es schon am Nachmittag vereinzelt zu Gewittern mit Starkregen kommen. Der DWD kündigt stürmische Böen und kleinen Hagel an.