Wetter in Bayern: Trüber Start ins Wochenende - milde Temperaturen

In der Nacht droht vom Bayerischen Wald bis zu den östlichen Alpen lokal Glättegefahr. Auch am Sonntag soll es regnen - und noch einmal milder werden mit Temperaturen von bis zu 11 Grad. Ähnlich soll sich der Wochenstart zeigen: Mit bis zu 15 Grad erwartet der DWD für die Jahreszeit sehr milde Temperaturen.