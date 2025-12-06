Wetter in Bayern: Trüber Start ins Wochenende - milde Temperaturen

München (dpa/lby) - Mildere Temperaturen, viele Wolken: Das zweite Adventswochenende wird in Bayern eher trüb. Mancherorts dürfte auch Regen den Glühwein- und Mandelgenuss auf den vielen Weihnachtsmärkten im Freistaat trüben.
Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt im Regen? Das zweite Adventswochenende in Bayern beginnt mit vielen Wolken.
München (dpa/lby) - Mildere Temperaturen, viele Wolken: Das zweite Adventswochenende wird in Bayern eher trüb. Mancherorts dürfte auch Regen den Glühwein- und Mandelgenuss auf den vielen Weihnachtsmärkten im Freistaat trüben.
Nach der Werbung weiterlesen
Der Nikolaustag startet heute neblig und bewölkt, danach folgt von Westen her Regen, wie es vom Deutschen Wetterdienst (DWD) heißt. Die Höchstwerte liegen zwischen 2 Grad von Oberfranken bis in das Chiemgau und 8 Grad von Unterfranken bis zum Bodensee.
In der Nacht droht vom Bayerischen Wald bis zu den östlichen Alpen lokal Glättegefahr. Auch am Sonntag soll es regnen - und noch einmal milder werden mit Temperaturen von bis zu 11 Grad. Ähnlich soll sich der Wochenstart zeigen: Mit bis zu 15 Grad erwartet der DWD für die Jahreszeit sehr milde Temperaturen.