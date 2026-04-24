Wetter in Bayern: Temperaturen bis 23 Grad - Sonne lockt Bayern ins Freie

Sonnig und warm am Wochenende

Der Samstag bringt den Angaben zufolge dann wieder viel Sonne und Temperaturen bis zu 23 Grad mit sich. Teilweise könne ein auffrischender Nordwestwind wehen. In der Nacht zum Sonntag werde es wieder kühl, der DWD erwartet Tiefstwerte zwischen sieben und null Grad. In Bodennähe sei Frost möglich.