Der Frühling lässt auf sich warten. Wer raus will, sollte jedenfalls auf alles vorbereitet sein: Zwiebellook ist angesagt.
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Der Montag dürfte im Freistaat vielerorts mit viel Sonne freundlich beginnen. Nachmittags kann es jedoch teils windig und bedeckt werden, die Temperaturen bewegen sich der Prognose zufolge um die zehn Grad, in nördlicheren Gebieten wird es bis zu 18 Grad warm. Im Bayerischen Wald kann es vereinzelt regnen.
Am Dienstag kann der Regenschirm laut DWD Prognose dann zu Hause bleiben. Sonne und Wolken wechseln sich ab, mit Höchsttemperaturen von 14 bis 19 Grad.
Wer Mittwoch noch Sonne abbekommen will, muss früh aufstehen, denn gegen Nachmittag rechnet der DWD mit Wind, Wolken und Regen. Außerdem mit Höchsttemperaturen von neun bis 15 Grad. Nachts kann es zudem bis in tiefere Lagen Schnee oder Schneeregen geben. Wer Auto fährt, muss im Bergland aufpassen, es kann glatt werden.