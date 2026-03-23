Mittwoch stürmisch und sogar Schnee möglich

Wer Mittwoch noch Sonne abbekommen will, muss früh aufstehen, denn gegen Nachmittag rechnet der DWD mit Wind, Wolken und Regen. Außerdem mit Höchsttemperaturen von neun bis 15 Grad. Nachts kann es zudem bis in tiefere Lagen Schnee oder Schneeregen geben. Wer Auto fährt, muss im Bergland aufpassen, es kann glatt werden.