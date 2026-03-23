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  4. Sonne, Wolken, wenig Regen: Der Wochenstart wird wechselhaft

Wetter in Bayern Sonne, Wolken, wenig Regen: Der Wochenstart wird wechselhaft

Der Frühling lässt auf sich warten. Wer raus will, sollte jedenfalls auf alles vorbereitet sein: Zwiebellook ist angesagt.

Wetter in Bayern: Sonne, Wolken, wenig Regen: Der Wochenstart wird wechselhaft
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Vereinzelt kommt die Sonne durch, doch oft bleibt es Anfang der Woche bewölkt im Freistaat. (Archivbild) Foto: Pia Bayer/dpa

München (dpa/lby) - Zum Wochenstart zeigt sich das Wetter in Bayern sehr wechselhaft. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet eine Mischung aus Sonne, Wolken, Wind, Regen und örtlich sogar Schnee. Dementsprechend gekleidet sollte man das Haus verlassen. 

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Der Montag dürfte im Freistaat vielerorts mit viel Sonne freundlich beginnen. Nachmittags kann es jedoch teils windig und bedeckt werden, die Temperaturen bewegen sich der Prognose zufolge um die zehn Grad, in nördlicheren Gebieten wird es bis zu 18 Grad warm. Im Bayerischen Wald kann es vereinzelt regnen.

Dienstag mildere Temperaturen und trocken

Am Dienstag kann der Regenschirm laut DWD Prognose dann zu Hause bleiben. Sonne und Wolken wechseln sich ab, mit Höchsttemperaturen von 14 bis 19 Grad.

Mittwoch stürmisch und sogar Schnee möglich

Wer Mittwoch noch Sonne abbekommen will, muss früh aufstehen, denn gegen Nachmittag rechnet der DWD mit Wind, Wolken und Regen. Außerdem mit Höchsttemperaturen von neun bis 15 Grad. Nachts kann es zudem bis in tiefere Lagen Schnee oder Schneeregen geben. Wer Auto fährt, muss im Bergland aufpassen, es kann glatt werden.