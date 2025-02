Die Temperaturen sollen sich bis Freitag zwischen minus eins und plus fünf Grad bewegen. Am Donnerstag machen sich die Wolken dem DWD zufolge über dem ganzen Freistaat breit. Nur in den Hochlagen der Alpen komme noch Sonne durch. Teils können Schneeflocken fallen. Das halte sich auch in der Nacht zum Freitag. Am Freitag selbst soll es in ganz Bayern trüb und wolkig werden.