Wetter in Bayern: Schnee zum Jahreswechsel – Bayern rüstet sich für Kälte

München (dpa/lby) - Zum Jahreswechsel stehen im größten Teil Bayerns Schnee und Kälte in Aussicht. Ein Tief über der Barentssee weit im Norden bringt nach Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) am heute viele Wolken in den Freistaat, bis in die Mittagszeit kann es in allen Teilen Bayerns schneien. In Gegenden rund um die Alpen soll der Schneefall bis in die Abendstunden anhalten. Hier kann es zwischen fünf und zehn Zentimeter Neuschnee geben. Die Höchstwerte sollen zwischen minus 1 Grad im Bergland und plus 3 Grad am Untermain erreichen.