Wetter in Bayern Noch mal Wolken und Schauer vor dem Sonnenschein

Am Donnerstag sollte man dagegen vorsichtshalber noch einmal den Regenschirm einpacken - zumindest in einigen Teilen des Freistaats. Vor allem in Oberfranken und der Oberpfalz könne es noch einzelne Schauer geben, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Dazu hängen dichte Wolken am Himmel. Das soll sich dann aber schnell ändern. Schon am Freitag wird es mit Temperaturen bis 28 Grad sommerlich warm.