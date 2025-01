München (dpa/lby) - Zum Wochenende müssen sich die Menschen in Bayern auf kälteres und teils nebeliges Wetter einstellen. Wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte, zieht eine Kaltfront über Bayern. Diese bringe in der Nacht zum Freitag Kälte, leichten Frost und in tieferen Lagen Regen und Schneeregen. In Alpennähe und in Niederbayern warnt der DWD vor Glatteisgefahr.