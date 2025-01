Wetter in Bayern: Leichte Überschwemmungen nach Regen und Schneeschmelze

München (dpa/lby) - In Franken ist nach Regen und Schneeschmelze an einzelnen Flüssen das Wasser über die Ufer getreten. Betroffen sind die Fränkische Saale, der Main-Nebenfluss Baunach und der Main bei Mainleus (Landkreis Kulmbach), wie der Hochwassernachrichtendienst (HND) mitteilte. Außerdem seien kleine Ausuferungen am Oberlauf von Altmühl und Sulzach im westlichen Mittelfranken gemessen worden.