Wetter in Bayern Hier regnet es - und hier kommt die Sonne raus

In Niederbayern wird es zwar zum Nachmittag trockener, aber die Sonne lässt sich nicht blicken. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 12 Grad. In der Nacht zum Mittwoch gibt es vielerorts Regen oder Nieselregen. Der Mittwoch selbst ist unbeständig und es regnet oft. In Niederbayern bleibt es kühler mit höchstens 8 Grad, in Oberbayern wird es deutlich milder bei bis zu 16 Grad.