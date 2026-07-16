Wetter in Bayern: Gewittergefahr bleibt

Im Süden erwartet die Menschen am Donnerstag demnach zwar mehr Sonne als Wolken, dennoch sind vereinzelte Schauer und in den Alpen auch Gewitter möglich. Am Abend steigt das Risiko für Gewitter von Westen her wieder an. Am Freitag ist es dann bewölkt und es regnet häufiger. Es wird bis zu 29 Grad warm an der unteren Donau.