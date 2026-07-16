Wetter in Bayern Gewittergefahr bleibt
dpa 16.07.2026 - 06:02 Uhr
Stundenlange Freibadbesuche, laue Nächte auf dem Balkon? Die Gewittergefahr in Bayern bremst das Sommervergnügen weiterhin aus.
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Im Süden erwartet die Menschen am Donnerstag demnach zwar mehr Sonne als Wolken, dennoch sind vereinzelte Schauer und in den Alpen auch Gewitter möglich. Am Abend steigt das Risiko für Gewitter von Westen her wieder an. Am Freitag ist es dann bewölkt und es regnet häufiger. Es wird bis zu 29 Grad warm an der unteren Donau.
In Nordbayern scheint zunächst häufig die Sonne, Richtung Westen kann es regnen. Im Hofer Land wird es maximal 27 Grad warm, ganz im Westen Unterfrankens bis zu 33 Grad. Am Freitag regnet es häufig, bleibt aber bei 24 bis 28 Grad mild.