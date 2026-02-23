München (dpa/lby) - Regen und Schneeschmelze führen derzeit vor allem im Norden Bayerns zu Überschwemmungen. Besonders betroffen sind Stadt und Landkreis Coburg, der Landkreis Kronach sowie der Landkreis Lichtenfels. Der Hochwassernachrichtendienst warnt in diesen Regionen vor Überschwemmungen in bebauten Gebieten. Ausuferungen oder Überschwemmungen sind in allen fränkischen Regierungsbezirken möglich sowie in der Oberpfalz und in Teilen von Schwaben.