Wetter in Bayern: Es schneit - und ist glatt

München (dpa/lby) - Der erste Werktag des neuen Jahres beginnt in Bayern mit Schnee. In den nördlichen Mittelgebirgen rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit bis zu fünf Zentimetern Neuschnee, in den Alpen soll bis in die Nacht zum Samstag hinein Schnee fallen. Im Allgäu könnten bis zu 20 Zentimeter Neuschnee dazukommen. Zugleich ist es vor allem bis Mittag stürmisch. Es drohen Schneeverwehungen. Vor allem am Abend könnte es glatt werden.