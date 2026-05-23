Wetter in Bayern: Erstes Hitzewochenende vor der Tür - Sonne überall

München (dpa/lby) - Das Pfingstwochenende bringt bayernweit Sonnenschein und die ersten heißen Tage des Jahres - gute Bedingungen für Ausflüge, Biergartenbesuche, Grillpartys oder auch einen Sprung ins noch ziemlich kühle Wasser eines Sees. Der Deutsche Wetterdienst sagt schon für den heutigen Samstag sowohl für Nord- als auch für Südbayern sehr warme Temperaturen voraus, im Norden bis zu 32 Grad. Abends wird es aber noch vergleichsweise kühl bleiben.