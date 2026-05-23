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Wetter in Bayern Erstes Hitzewochenende vor der Tür - Sonne überall

In der vergangenen Woche schneite es noch im Gebirge, doch nun wird das Pfingstwochenende heiß - bestes Grill- und Ausflugswetter.

Wetter in Bayern: Erstes Hitzewochenende vor der Tür - Sonne überall
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Am Pfingstwochenende soll es heiß werden in Bayern. Wer baden geht, sollte die Sonnencreme nicht vergessen. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn

München (dpa/lby) - Das Pfingstwochenende bringt bayernweit Sonnenschein und die ersten heißen Tage des Jahres - gute Bedingungen für Ausflüge, Biergartenbesuche, Grillpartys oder auch einen Sprung ins noch ziemlich kühle Wasser eines Sees. Der Deutsche Wetterdienst sagt schon für den heutigen Samstag sowohl für Nord- als auch für Südbayern sehr warme Temperaturen voraus, im Norden bis zu 32 Grad. Abends wird es aber noch vergleichsweise kühl bleiben.

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Am Pfingstsonntag werden die Temperaturen dann laut DWD-Vorhersage auch in Südbayern auf über 30 Grad steigen, am Nachmittag und Abend sind landesweit vereinzelte Schauer möglich. Für den Pfingstmontag erwarten die Meteorologen dann bis zu 33 Grad, in Nordbayern soll es weitgehend wolkenlos bleiben, im Süden sind demnach zeitweise Quellwolken möglich.