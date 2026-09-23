Wetter in Bayern: Die Sonne gibt ein Zwischenspiel

München (dpa/lby) - Nach einer klaren und kalten Nacht kommt heute in ganz Bayern die Sonne hervor. Der Deutsche Wetterdienst erwartet sowohl im Süden als auch im Norden großenteils blauen Himmel mit nur wenigen Wolken. Damit ist zur Freude von Oktoberfest-Besuchern und Schaustellern in München mit gutem Wiesnwetter zu rechnen. Allerdings bleibt es eher kühl, voraussichtlich steigen die Temperaturen nur am Untermain über 28 Grad. Im restlichen Freistaat liegen die Höchstwerte bei 19 Grad.