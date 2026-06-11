Wetter in Bayern Dauerregen in Bayern - Sonne erst am Wochenende in Sicht

München (dpa/lby) - Dauerregen, kühl und ungemütlich: Wer sich nach Sonne sehnt, muss noch ein bisschen Geduld mitbringen. Es gebe viele Wolken, Schauer und hin und wieder sogar Gewitter, sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) über das aktuelle Wetter. Die Temperaturen: nur 13 bis 19 Grad in Nordbayern, im Süden 14 bis höchstens 18 Grad. Und in den Alpen oberhalb von 2.000 Metern kann es sogar schneien.