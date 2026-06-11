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  4. Dauerregen in Bayern - Sonne erst am Wochenende in Sicht

Wetter in Bayern Dauerregen in Bayern - Sonne erst am Wochenende in Sicht

Es regnet, es regnet - und das mit etwas Pech den ganzen Tag. Wann sich das Wetter bessert und der Sommer endlich kommt.

München (dpa/lby) - Dauerregen, kühl und ungemütlich: Wer sich nach Sonne sehnt, muss noch ein bisschen Geduld mitbringen. Es gebe viele Wolken, Schauer und hin und wieder sogar Gewitter, sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) über das aktuelle Wetter. Die Temperaturen: nur 13 bis 19 Grad in Nordbayern, im Süden 14 bis höchstens 18 Grad. Und in den Alpen oberhalb von 2.000 Metern kann es sogar schneien.

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Bleibt die Frage, wann die sommerlichen Temperaturen wieder kommen. Tatsächlich könnte es am Samstag wieder aufwärtsgehen. 

Der Regen soll endlich abziehen. Dann spricht der DWD von Auflockerungen - im Norden des Freistaats mit "etwas Sonne", in südlicheren Regionen sogar "einiges an Sonnenschein". Die Höchstwerte: um die 25 Grad. Doch das ist erst der Anfang. Die Temperaturkurve zeigt: danach geht es stetig nach oben.