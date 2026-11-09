Wetter in Bayern: Dauerregen im Allgäu – örtlich Frost im Norden

Die Temperaturen erreichen am Montag meist 4 Grad im Donauried und bis zu 10 Grad an den Alpen. In der Nacht zum Dienstag breitet sich der Regen auf ganz Südbayern aus. Am Dienstag regnet es zunächst verbreitet, später wird es im nördlichen Oberbayern und in Niederbayern trockener. Dabei werden 7 bis 12 Grad erreicht, am mildesten ist es im Allgäu.