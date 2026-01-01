Wetter in Bayern: Das neue Jahr startet mit Sonne, Schnee und Wind

München (dpa/lby) - Zum Start ins neue Jahr zeigt sich das Wetter in Bayern zweigeteilt: An den Alpen und im Alpenvorland gibt es Sonne, im restlichen Freistaat fällt gebietsweise sogar Schnee. Anfangs gebe es an den östlichen Mittelgebirgen etwas Schneefall, ab Mittag dann auch wieder vermehrt im nördlichen Franken, heißt es beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Die Höchsttemperaturen sollen am Neujahrstag in den Mittelgebirgen bei etwa minus 1 Grad, im südlichen Alpenvorland bei bis zu plus 6 Grad liegen.