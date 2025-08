In südosteuropäischer Subtropikluft wurde schon am 1. Juli mit 30,3 Grad Celsius die für unsere Höhenlage magische 30-Grad-Marke geknackt, einen Tag darauf gab es noch eine Schippe obendrauf. Nachdem am Morgen mit einem nächtlichen Minimum von 19,8 Grad eine Tropennacht knapp verfehlt wurde, gab es mit einem Maximum von 31,6 Grad (erreicht um 16.36 Uhr) und einer Tagesmitteltemperatur von 25,6 Grad den immerhin sechstwärmsten Tag in der Neuhäuser Klimageschichte.