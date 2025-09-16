Wetter im Norden: Erster Herbststurm wirbelt Fähren-Fahrpläne durcheinander

Mehrere Fährverbindungen betroffen

Größere Schäden wegen des Sturms waren zunächst nicht bekannt. Allerdings kann der Katamaran "Halunder Jet" wegen des Wetters erneut nicht auslaufen, wie die FRS Helgoline mitteilte. Die Fähre steuert Deutschlands einzige Hochseeinsel Helgoland von Hamburg, Brunsbüttel und Cuxhaven aus an. Auch die Fahrten zwischen Helgoland und Büsum fallen aus, wie die Reederei Adler & Eils bekanntgab. Bei den Fähren zwischen Dagebüll und den nordfriesischen Inseln Föhr und Amrum kommt es nach Angaben der Wyker Dampfschiffs-Reederei ebenfalls zu Änderungen und einzelnen Ausfällen im Fahrplan.