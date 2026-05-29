Wetter im Frühjahr: Deutlich wärmer und trockener – Wetterbilanz für Thüringen

Erfurt (dpa/th) - Wärmer und deutlich sonniger als üblich hat sich das Frühjahr in Thüringen gezeigt. Das war aber nicht durchgängig der Fall, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einer vorläufigen Wetterbilanz mitteilte.
Bibbern und schwitzen: Die Thüringer erlebten beim Wetter ein kontrastreiches Frühjahr. Was die Bilanz des Deutschen Wetterdienst genau verrät.
Erfurt (dpa/th) - Wärmer und deutlich sonniger als üblich hat sich das Frühjahr in Thüringen gezeigt. Das war aber nicht durchgängig der Fall, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einer vorläufigen Wetterbilanz mitteilte.
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Mit 9,2 Grad lag die Mitteltemperatur über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 von 7,1 Grad. Allerdings zeigte das Frühjahr für die Übergangsjahreszeit typische "spürbare Temperaturkontraste": Bibberten einige Menschen um die Zeit der Eisheiligen herum noch, dürften die meisten etwa in der letzten Maiwoche ins Schwitzen geraten sein bei Höchstwerten, die vereinzelt bereits die 30-Grad-Marke erreichten.
Zwar regnete es mit einer Niederschlagsmenge von rund 156 Liter pro Quadratmeter weniger als im langjährigen Vergleich (175 Liter pro Quadratmeter). Allerdings sei gerade die erste Maiwoche sehr regenreich gewesen. Insgesamt dominierten aber trockene und sonnige Abschnitte: Die Sonne schien mit rund 676 Stunden gut 228 Stunden länger als im langjährigen Mittel (448 Stunden).
Das Frühjahr dürfte deutschlandweit nach Angaben des DWD zu einem der mildesten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen zählen. Zudem fiel rund ein Drittel weniger Niederschlag als üblich, während die Sonnenscheindauer außergewöhnlich hoch ausfiel.