Wetter im Frühjahr: Deutlich wärmer und trockener – Wetterbilanz für Thüringen

"Spürbare Temperaturkontraste"

Mit 9,2 Grad lag die Mitteltemperatur über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 von 7,1 Grad. Allerdings zeigte das Frühjahr für die Übergangsjahreszeit typische "spürbare Temperaturkontraste": Bibberten einige Menschen um die Zeit der Eisheiligen herum noch, dürften die meisten etwa in der letzten Maiwoche ins Schwitzen geraten sein bei Höchstwerten, die vereinzelt bereits die 30-Grad-Marke erreichten.