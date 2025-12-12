Am Samstag liegen die Temperaturen den Angaben zufolge verbreitet bei sechs bis elf Grad, bei Hochnebel werden es nur drei Grad. Nördlich von Mosel und Main ist es meist stark bewölkt, es regnet aber nur vereinzelt. Ansonsten dominieren Nebel und Hochnebel. Ähnlich geht es am Sonntag weiter: In den Nebelgebieten in Südostdeutschland betragen die Temperaturen zwischen null und fünf Grad, ansonsten liegen sie bei fünf bis zehn Grad.