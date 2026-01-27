Gefrorene Böden hindern Wasser am Versickern

Daran ändern nach Einschätzung des Hydrologen auch die aktuellen Schneefälle nur begrenzt etwas. Sie können sogar dazu führen, dass Wasser ungenutzt abfließe. Der Boden sei durch starken Frost vor dem Schneefall teils gefroren gewesen: "Wenn es dann darauf schneit und irgendwann dann von oben es wärmer wird und das Wasser taut, dann hat man diese Situation, dass der gefrorene Boden das Wasser nicht aufnehmen kann." Das führe dazu, dass mehr Wasser als normalerweise auf der Oberfläche abfließe und beispielsweise in den Flüssen lande. Deutlich besser für das Grundwasser sei da das eher unbeliebte Schmuddelwetter: "Lieber zwei bis acht Grad mit leichtem Regen, ein bisschen Schnee fürs Skifahren in den Mittelgebirgen und in den Alpen, das wäre eigentlich ganz wunderbar", so Marx.