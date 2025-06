Je tiefer, desto heißer

Auf Sonnenpausen durch Wolken können die Menschen in Bayern wohl nur selten hoffen. Das Wochenende werde außergewöhnlich sonnig, so der Sprecher. Die Temperaturen sollen dabei am Samstag bis zu 32 Grad in tiefen Lagen Unterfrankens steigen, am Sonntag seien sogar Höchstwerte bis zu 37 Grad möglich. Dabei gelte grundsätzlich: je tiefer gelegen, desto heißer. "In München auf etwa 500 Meter gibt es um die 33 Grad, in Kitzingen oder Aschaffenburg auf 100 Meter um die 37 Grad", sagte der DWD-Sprecher.