Wetter Hochwasser in Teilen Bayerns erwartet

Tauwetter kombiniert mit Regen - das kann gefährlich werden. Behörden warnen vor Hochwasser und Überschwemmungen.

Erste Straßen sind überflutet. Foto: Ferdinand Merzbach/NEWS5/dpa

München (dpa/lby) - Für einen Teil von Bayern wird weiterhin mit Hochwasser gerechnet. Wegen der bereits gefallenen Niederschläge und des Tauwetters seien die Wasserstände in den Oberläufen der Fließgewässer bereits deutlich angestiegen, heißt es in einer Warnung des Wasserwirtschaftsamtes Weiden. Da es in der Nacht zu Donnerstag und dann auch am Tage weiter regnen soll, sei mit einem weiteren Anstieg der Pegel zu rechnen. So werde der Pegel Rötz an der Schwarzach schon in der Nacht die Meldestufe 1 erreichen und überschreiten. 

Im Unterlauf der Schwarzach hingegen werde die Meldestufe 1 im Laufe des Donnerstags überschritten werden. "Auch im Unterlauf der Murach steigt der Wasserstand kontinuierlich an, so dass davon auszugehen ist, dass hier die Meldestufe 1 am Pegel Fronhof in Kürze erreicht wird", hieß es weiter.

Regen bis zum Freitag

Am Donnerstag bleibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wechselhaft. Es soll bis zu 13 Grad warm werden. Auch am Freitag dürfte es immer wieder regnen. In einigen Gebieten könnte sogar recht viel Regen fallen. Im Allgäu erwartet der DWD bis Freitagvormittag zwischen 50 und 60 Liter Regen pro Quadratmeter. In den Mittelgebirgen sollen bis Freitag hinein gebietsweise 30 bis 40, im Bayerwald 40 bis 50 Liter Regen pro Quadratmeter fallen.