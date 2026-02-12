Wetter: Hochwasser in Teilen Bayerns erwartet

München (dpa/lby) - Für einen Teil von Bayern wird weiterhin mit Hochwasser gerechnet. Wegen der bereits gefallenen Niederschläge und des Tauwetters seien die Wasserstände in den Oberläufen der Fließgewässer bereits deutlich angestiegen, heißt es in einer Warnung des Wasserwirtschaftsamtes Weiden. Da es in der Nacht zu Donnerstag und dann auch am Tage weiter regnen soll, sei mit einem weiteren Anstieg der Pegel zu rechnen. So werde der Pegel Rötz an der Schwarzach schon in der Nacht die Meldestufe 1 erreichen und überschreiten.