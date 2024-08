Wetter: Hochsommer kehrt zurück

Erfurt (dpa/th) - Mit Temperaturen um 30 Grad und viel Sonnenschein kehrt der Hochsommer am Wochenende noch einmal nach Thüringen zurück. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, wird es am Freitag bei maximal 26 bis 30 Grad zumeist heiter. Allerdings ziehen am Nachmittag Wolken auf, der Südwestwind frischt auf, doch es bleibt niederschlagsfrei. In den Gipfellagen des Thüringer Waldes seien auch Sturmböen möglich. Im Bergland werden bis zu 26 Grad erwartet, wie es weiter hieß.