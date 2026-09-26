Wetter Hoch "Arno" bringt nochmal Sonne und Wärme nach Thüringen

Erfurt (dpa/th) - Wer den Sommer noch nicht loslassen möchte, bekommt in Thüringen am Wochenende eine letzte Gelegenheit. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es noch einmal spätsommerlich warm.
Der Sommer gibt in Thüringen noch einmal ein kleines Comeback: Am Wochenende werden spätsommerliche Temperaturen und viel Sonne erwartet.
Erfurt (dpa/th) - Wer den Sommer noch nicht loslassen möchte, bekommt in Thüringen am Wochenende eine letzte Gelegenheit. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es noch einmal spätsommerlich warm.
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Am Samstag scheint vielerorts die Sonne. Ab dem Mittag ziehen meist dünne Wolkenfelder auf, es bleibt aber trocken. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 24 Grad, im Bergland werden 19 bis 22 Grad erreicht.
In der Nacht zum Sonntag wird es hingegen frisch. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 6 Grad. Es bleibt trocken. Auch am Sonntag zeigt sich das Wetter freundlich. Es ist wolkig mit zeitweise heiteren Abschnitten und bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 26 Grad, im höheren Bergland auf 21 bis 23 Grad.
Für das sommerliche Wochenende sorgt Hoch "Arno". Die hohen Temperaturen hängen mit dem besonders heißen und trockenen Sommer zusammen, erläuterte DWD-Meteorologin Sonja Hansen. Die sehr trockenen Luftmassen könnten sich tagsüber stark aufheizen. Auch die trockenen Böden erwärmten sich schneller.