Wetter Hoch "Arno" bringt nochmal Sonne und Wärme nach Thüringen

In der Nacht zum Sonntag wird es hingegen frisch. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 6 Grad. Es bleibt trocken. Auch am Sonntag zeigt sich das Wetter freundlich. Es ist wolkig mit zeitweise heiteren Abschnitten und bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 26 Grad, im höheren Bergland auf 21 bis 23 Grad.



Für das sommerliche Wochenende sorgt Hoch "Arno". Die hohen Temperaturen hängen mit dem besonders heißen und trockenen Sommer zusammen, erläuterte DWD-Meteorologin Sonja Hansen. Die sehr trockenen Luftmassen könnten sich tagsüber stark aufheizen. Auch die trockenen Böden erwärmten sich schneller.