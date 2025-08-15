Wetter: Hitzewelle kann Trinkwasserqualität beeinträchtigen

Bad Langensalza (dpa/th) - Die aktuell hohen Temperaturen in weiten Teilen Thüringens können die Trinkwasserqualität negativ beeinflussen. Das betreffe insbesondere die Thüringer Fernwasserversorgung, in der das Trinkwasser teilweise mehrere Tage lang große Strecken vom Wasserwerk bis zum Verbraucher zurücklegt, sagte das Landesamt für Verbraucherschutz der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. "Es kommt zu einer Zunahme der Vermehrung von Mikroorganismen, die sonst nur in sehr geringen Mengen die Leitungsnetze besiedeln", so Pressesprecherin Verena Meyer.