Wetter: Hitzewelle endet mit Gewittern und Starkregen

Leipzig - Die Hitzewelle klingt zum Wochenstart aus. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ziehen am Montag über Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Schauer und teils kräftige Gewitter hinweg. Dabei besteht örtlich Unwettergefahr.
Nach der extremen Hitze bringen Gewitter und Regen zum Wochenstart Abkühlung nach Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
Leipzig - Die Hitzewelle klingt zum Wochenstart aus. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ziehen am Montag über Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Schauer und teils kräftige Gewitter hinweg. Dabei besteht örtlich Unwettergefahr.
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Bereits in der Nacht haben in mehreren Regionen Regen und Gewitter eingesetzt. Im Laufe des Tages greift eine Kaltfront von Nordwesten her auf die drei Bundesländer über. Der DWD warnt vor Starkregen, Hagel und Sturmböen. Lokal können innerhalb kurzer Zeit bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, vereinzelt sind sogar noch höhere Niederschlagsmengen nicht ausgeschlossen.
Trotz der Abkühlung bleibt es zunächst sommerlich warm. Die Höchstwerte erreichen am Montag noch 26 bis 31 Grad. Gegen Abend sollen die Gewitter allmählich nachlassen.
Auch in den kommenden Tagen bleibt das Wetter unbeständig. Am Dienstag entwickeln sich den Angaben nach erneut örtliche Schauer und Gewitter bei Temperaturen zwischen 25 und 29 Grad. In der Nacht zum Mittwoch sind regional wieder kräftige Gewitter mit Starkregen möglich. Erst zur Wochenmitte lockert die Bewölkung zeitweise auf, bevor zum Donnerstag wieder freundlicheres Wetter mit Höchstwerten bis 27 Grad erwartet wird.