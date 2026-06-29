Wetter: Hitzewelle endet mit Gewittern und Starkregen

Auch in den kommenden Tagen bleibt das Wetter unbeständig. Am Dienstag entwickeln sich den Angaben nach erneut örtliche Schauer und Gewitter bei Temperaturen zwischen 25 und 29 Grad. In der Nacht zum Mittwoch sind regional wieder kräftige Gewitter mit Starkregen möglich. Erst zur Wochenmitte lockert die Bewölkung zeitweise auf, bevor zum Donnerstag wieder freundlicheres Wetter mit Höchstwerten bis 27 Grad erwartet wird.