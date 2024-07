Wetter: Hitzealarm in Bayern: Waldbrandgefahr nimmt stark zu

München (dpa/lby) - Eine Hitzewelle kommt auf die Menschen in Bayern zu. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor hohen Temperaturen - und einer steigenden Gefahr für Waldbrände. Die Temperaturen in Bayern werden der Prognose zufolge in den kommenden Tagen voraussichtlich noch weiter steigen und verbreitet Werte von über 30 Grad erreichen. Lokal seien sogar Spitzenwerte von bis zu 35 Grad möglich, so etwa am Mittwoch in Unterfranken.