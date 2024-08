Nach einer kühlen Nacht mit teils einstelligen Temperaturen bringt der Freitag viel Sonne. Bei 26 Grad in Teilen Frankens und 31 Grad in München werde es überall sommerlich warm. Ebenso sonnig aber noch etwas wärmer soll es am Samstag werden: Der DWD rechnet mit 29 Grad am Frankenwald und bis zu 34 Grad in Unterfranken. Ab dem Nachmittag könne es an den Alpen einzelne Gewitter geben. Auch in der Nacht ziehen laut DWD von Westen zunehmend Wolken, Regen und Gewitter über Bayern.