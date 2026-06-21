Wetter: Hitze und Unwetter in Deutschland

37,5 Grad in Saarbrücken-Burbach

Im übrigen Deutschland hält die Hitze vorerst an: Vor allem in der Mitte und im Süden werden bis Mittwoch Temperaturen zwischen 32 und 39 Grad erwartet. Mit 37,5 Grad ist es nach vorläufigen Daten des DWD im Tagesverlauf in Saarbrücken-Burbach bundesweit am wärmsten gewesen. Der DWD warnt zudem vor starker bis teils extremer Wärmebelastung. Ob im Südwesten in den kommenden Tagen Rekordtemperaturen von mehr als 40 Grad erreicht werden, ist nach Angaben von DWD-Meteorologe Christian Herold noch unsicher. Der DWD hat für weite Teile des Landes eine amtliche Hitzewarnung herausgegeben, die von Samstag 11 Uhr bis Sonntag 21 Uhr gilt.