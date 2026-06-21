Wetter: Hitze und Unwetter in Deutschland

Gewitter, Stürme und Hitze zeigten am Wochenende bereits erste Spuren. Bei einem Blitzeinschlag während eines Sportfestes im baden-württembergischen Rastatt wurden am Samstag neun Menschen verletzt, darunter eine junge Frau Anfang 20, die schwere Verletzungen erlitt. Im ostfriesischen Moormerland musste wegen eines Unwetters ein Zeltlager mit rund 300 Kindern geräumt werden. Ein Festival südlich von Flensburg mit rund 5.000 Besuchern wurde geräumt. Bei dem Sturm erlitten 13 Menschen leichte Verletzungen. In anderen Teilen des Landes kam es zu hitzebedingten Straßenschäden, unter anderem auf der A13 in Brandenburg und der A1 in Schleswig-Holstein.