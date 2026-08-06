Wetter: Hitze lässt in Bayern etwas nach - schwere Unwetter im Süden

In der Nacht zum Freitag kühlt es bei weiteren Schauern auf 17 bis 9 Grad ab. Der Freitag selbst zeigt sich in den meisten Landesteilen überwiegend trocken bei 24 bis 30 Grad. Nur an den Alpen und in Richtung Inn sind vereinzelt noch Gewitter mit Starkregen, kleinerem Hagel und Windböen möglich. Trotz der Niederschläge bleibt die Waldbrandgefahr im Freistaat vorerst bestehen.