Wetter: Hitze in Bayern - Start in eine Woche mit bis zu 35 Grad

München (dpa/lby) - In Bayern werden zum Wochenwechsel sommerliche Temperaturen von bis zu 34 Grad erwartet. Laut Deutschem Wetterdienst ist bereits am Sonntag überwiegend mit Sonne und Hitze zu rechnen, wenn auch vereinzelt Wolken den Himmel bedecken können. An der Donau seien bis zu 34 Grad möglich. Am späten Nachmittag und Abend können in den Allgäuer Alpen vereinzelt Gewitter mit Starkregen, kleinemHagel und Windböen nicht ausgeschlossen werden.