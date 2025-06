Der Mittwoch soll voraussichtlich der heißeste Tag der Woche werden: Dann kommen die Temperaturen am Untermain nah an die 40-Grad-Marke. Dort erwarten die Meteorologen 39 Grad. In den Alpen und im Bayerwald bleibt es mit Höchstwerten von 30 bis 33 Grad am kühlsten. An allen drei Tagen müssen die Menschen laut DWD lokal auch immer wieder mit Schauern und Gewittern rechnen.