Wasserwacht mahnt zur Vorsicht im Wasser

Das heiße Wetter lockte über die letzten Tage etliche Menschen an die bayerischen Seen und Flüsse. Bei all dem Spaß berichtete die Wasserwacht von einem erschreckenden Auftakt in die Badesaison mit vielen Toten. Die Zahl von mindestens 16 Toten sei erschreckend, hieß es.