Eher frisch haben es derzeit alle die, die es zum Urlaub nach Frankreich zieht. In weiten Teilen des Landes liegen die Temperaturen zwischen angenehmen 20 und 25 Grad Celsius. In Paris, der Bretagne, der Atlantikküste und auch an der Côte d'Azur müssen Reisende zurzeit daher nicht fürchten, unter übermäßiger Hitze zu ächzen. Einzig rund um Montpellier könnte die Temperatur in den kommenden Tagen auf bis zu 31 Grad klettern. Stattdessen sei für den Frankreichurlaub geraten, den Regenschirm einzustecken. Besonders im Osten, aber auch in anderen Landesteilen ist mit Sommerregen zu rechnen.