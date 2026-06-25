Wetter: Hitze fordert Fußballfans heraus

München (dpa/lby) - Ob Public Viewing oder Fußball-Gucken im heimischen Garten - der späte Anpfiff des Spiels Ecuador gegen Deutschland (22.00 Uhr) dürfte Fans angesichts der Hitze entgegenkommen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, sollen die Temperaturen im Freistaat einmal mehr auf 32 bis 39 Grad steigen. Insofern bietet sich vor dem Fußballspiel ein Freibadbesuch eher an als Grillen. Abends wird es dann kühler. Nachts rechnet der DWD mit Temperaturen zwischen 23 und 15 Grad.