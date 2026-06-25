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  4. Hitze fordert Fußballfans heraus

Wetter Hitze fordert Fußballfans heraus

Es bleibt heiß in Bayern. Die gute Nachricht für Fußballfans lautet: Das Deutschland-Spiel beginnt erst um 22.00 Uhr, wenn es langsam kühler wird.

Wetter: Hitze fordert Fußballfans heraus
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Heiß geht es weiter in Bayern. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

München (dpa/lby) - Ob Public Viewing oder Fußball-Gucken im heimischen Garten - der späte Anpfiff des Spiels Ecuador gegen Deutschland (22.00 Uhr) dürfte Fans angesichts der Hitze entgegenkommen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, sollen die Temperaturen im Freistaat einmal mehr auf 32 bis 39 Grad steigen. Insofern bietet sich vor dem Fußballspiel ein Freibadbesuch eher an als Grillen. Abends wird es dann kühler. Nachts rechnet der DWD mit Temperaturen zwischen 23 und 15 Grad. 

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Am Freitag geht es dann heiß weiter mit Höchsttemperaturen bis 40 Grad. Auch der Samstag bleibt zunächst sonnig und heiß, gegen Nachmittag und Abend soll es aber an den Alpen zu Gewittern kommen. Spätestens am Sonntag erwartet der DWD dann ab Vormittag Schauer und Gewitter bei immer noch Höchsttemperaturen von 32 bis 39 Grad.