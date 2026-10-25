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Wetter Herbststürme lassen Bäume und Strommast umstürzen

Der Herbst hat Thüringen ein windig bis stürmisches Wochenende beschert. Welche Folgen das laut Polizei bislang hatte.

Wetter: Herbststürme lassen Bäume und Strommast umstürzen
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Die Feuerwehren mussten am Wochenende vermehrt zu Einsätzen ausrücken, um umgeknickte Bäume oder herabfallende Äste zu räumen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Erfurt (dpa/th) - Das stürmische Herbstwetter hat sich in der Nacht zu Sonntag und am Morgen auch in Thüringen bemerkbar gemacht. Über das ganze Landesgebiet verteilt seien vereinzelt Bäume umgeknickt, teilte die Landeseinsatzzentrale der Polizei mit. In Serba im Saale-Holzland-Kreis sei kurzzeitig der Strom ausgefallen. Ein Strommast sei umgestürzt, das Problem sei aber schnell behoben worden, so die Polizei. Unfälle mit Verletzten habe es nicht gegeben. 

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Auf der Schmücke im Thüringer Wald wurden dem Deutschen Wetterdienst zufolge in der vergangenen Nacht 101 Kilometer pro Stunde gemessen – das entspricht schweren Sturmböen der Windstärke 10.

In tieferen Lagen erreichte der Wind immer noch verbreitet Geschwindigkeiten von rund 80 Kilometern pro Stunde – etwa in Leinefelde-Worbis im Eichsfeld oder am Flughafen Erfurt.