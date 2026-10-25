Wetter: Herbststürme lassen Bäume und Strommast umstürzen

Erfurt (dpa/th) - Das stürmische Herbstwetter hat sich in der Nacht zu Sonntag und am Morgen auch in Thüringen bemerkbar gemacht. Über das ganze Landesgebiet verteilt seien vereinzelt Bäume umgeknickt, teilte die Landeseinsatzzentrale der Polizei mit. In Serba im Saale-Holzland-Kreis sei kurzzeitig der Strom ausgefallen. Ein Strommast sei umgestürzt, das Problem sei aber schnell behoben worden, so die Polizei. Unfälle mit Verletzten habe es nicht gegeben.