Dort könnte damit der bisherige Wärmerekord dieses Jahres geknackt werden. Dieser liegt bei 35,5 Grad und wurde nach DWD-Angaben am 14. Juni in Kitzingen in Bayern erreicht. Der höchste bundesweite Wert am Samstag wurde nach vorläufigen DWD-Angaben mit 32,8 Grad im baden-württembergischen Wutöschingen-Ofteringen nahe der Schweiz gemessen.