Sonnefeld (dpa/lby) - Heftige Winde haben in Oberfranken die Dachziegel von zehn Gebäuden geweht. Bei neun Stallungen in Sonnefeld (Landkreis Coburg) sei jeweils rund die Hälfte des Daches abgedeckt worden, sagte ein Polizeisprecher. Auch ein Wohnhaus sei von dem Vorfall am Mittwochabend betroffen gewesen.