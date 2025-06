Trockenes Frühjahr

Deshalb stehen am Mittwoch etwa in Mittelfranken, Niederbayern und der Oberpfalz erneut Flüge der Luftbeobachtung an, die Waldbrände frühzeitig erkennen und deren Ausbreitung so möglichst verhindern soll. Am vergangenen Wochenende und bis einschließlich Montag waren aufgrund der hohen Waldbrandgefahr bereits in mehreren Regionen Bayerns Flugzeuge zu diesem Zweck unterwegs. In den Fliegern der Luftrettungsstaffel Bayern sitzen neben dem Piloten stets ein Feuerwehrmann und ein Förster.