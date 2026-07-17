Gotha (dpa/th) - Das Unwetter am Dienstagabend hat im Herzoglichen Park und in der Orangerie Gotha zu starken Schäden geführt. Die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten geht von einer Schadensumme von rund 100.000 Euro aus. Unter anderem seien Pflanzen und Parkwege durch Regen und Windböen in Mitleidenschaft gezogen worden. Auf den Wegen habe es Ausspülungen gegeben. An den Gebäuden seien dagegen keine Schäden entstanden.