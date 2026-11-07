Wetter: Graues Wochenende in den meisten Regionen Bayerns

München (dpa/lby) - Dem größten Teils Bayerns steht ein novembertypisch graues Wochenende bevor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt landesweit starke Bewölkung voraus. Weniger trüb könnte es demnach lediglich im Bayerischen Wald und den übrigen Mittelgebirgen im Osten Bayerns werden. Die Höchstwerte liegen im Norden zwischen 3 und 8 Grad, im Süden bei bis zu 10 Grad. In Schwaben und Oberbayern kann es örtlich etwas regnen. Auch in Unterfranken sind vereinzelt ein paar Tropfen zu erwarten.