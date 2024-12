Wetter: Graue Weihnachten in Thüringen

Verregnete und graue Weihnachten

Am Weihnachtstag selbst begleiten eine dichte Wolkendecke sowie einzelne Regenschauer die Menschen in Sachsen-Anhalt. Im Bergland fällt Schnee. Die Temperaturen liegen um vier, im Bergland zwischen minus einem und einem Grad. Wie auch in den letzten Jahren liegt in den meisten Regionen des Freistaates am 24. Dezember kein Schnee. Vor 14 Jahren gab es laut Statistik in Deutschland zuletzt eine flächendeckende weiße Weihnacht, bei der das ganze Bundesgebiet unter einer Schneedecke lag.