Kunstschnee in den Skiarenen

Schneehöhen über 20 Zentimeter gab es am Wochenende unter anderem am Schneekopf bei Gehlberg und der Schmücke bei Oberhof. Der Thüringer Wald zählt neben dem Erzgebirge zu den wichtigsten Wintersportregionen in Ostdeutschland.

Nach Angaben des Regionalverbundes haben die präparierten Langlaufstrecken zeitweise eine Gesamtlänge von 125 Kilometer. Vier Lifte waren am Sonntag in Betrieb. In der Alpinskiarena Silbersattel waren Abfahrten auf Kunstschnee möglich.