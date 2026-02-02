 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Glatteis und Föhn: Wetter in Bayern bleibt wechselhaft

Wetter Glatteis und Föhn: Wetter in Bayern bleibt wechselhaft

Gefrierender Regen sorgt in Franken und Schwaben für gefährliches Glatteis. Wo der Föhn dagegen für frühlingshafte zehn Grad sorgt, verrät der Wetterbericht für Bayern.

Wetter: Glatteis und Föhn: Wetter in Bayern bleibt wechselhaft
1
Manchmal trüb, manchmal sonnig soll es in Bayern werden. Foto: Uwe Lein/dpa

München (dpa/lby) - Zum Wochenstart gibt es in Bayern einen Mix aus trübem, manchmal auch sonnigem Wetter und am Alpenrand auch mal warmen Föhntemperaturen. Am Montag sei es von Nordschwaben bis ins Chiemgau anfangs noch häufig neblig, teilte der Deutsche Wetterdienst mit.

Nach der Werbung weiterlesen

Im Tagesverlauf gebe es dann immer öfter Sonne, nur an der oberen Donau bleibe es gebietsweise durchgängig trüb. Die Temperaturen sollen zwischen minus zwei und plus sieben Grad liegen. Im Tagesverlauf kann es im westlichen Franken sowie in Schwaben gebietsweise gefrierenden Regen mit Glatteisgefahr geben.

Am Dienstag soll es großteils stark bewölkt sein, wobei zwischen Alpen und Bayerischem Wald zeitweise auch die Sonne hervorkommt. In Franken und Schwaben könnte es noch einmal aufgrund von gefrierendem Regen oder Schnee glatt werden. Am Alpenrad soll der Föhn die Temperaturen im Tagesverlauf auf bis zu zehn Grad steigen lassen.

Nach Angaben des bayerischen Lawinenwarndienstes wird die Lawinengefahr in einigen Gebieten am Montag deutlich steigen. Es wird dann Warnstufe drei von fünf erreicht, beispielsweise in den Bergen rund um Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen. In den meisten Regionen der bayerischen Alpen bleibt das Risiko allerdings darunter und wird als gering oder örtlich mäßig eingestuft.