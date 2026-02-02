Nach Angaben des bayerischen Lawinenwarndienstes wird die Lawinengefahr in einigen Gebieten am Montag deutlich steigen. Es wird dann Warnstufe drei von fünf erreicht, beispielsweise in den Bergen rund um Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen. In den meisten Regionen der bayerischen Alpen bleibt das Risiko allerdings darunter und wird als gering oder örtlich mäßig eingestuft.