München (dpa/lby) - Autofahrer müssen sich in Bayern am Wochenende auf rutschige Straßen einstellen. Allen, die es zum Rodeln in die Natur zieht, könnte das Wetter jedoch in die Karten spielen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldete für die Nacht zum Sonntag vorübergehend Glatteis. An den nördlichen Mittelgebirgen und in Ostbayern könne es aber zum Teil auch bis zum Sonntagabend oder in die Nacht zum Montag hinein glatt bleiben.