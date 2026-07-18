Wetter: Gewittriges Wochenende vor der Tür

München (dpa/lby) - Bayern steht ein Wochenende mit unruhigem Wetter bevor: Der Deutsche Wetterdienst erwartet vielerorts Schauer und Gewitter. Im Norden des Freistaats fällt der Samstag demnach noch vergleichsweise freundlich aus, mit nur einzelnen Regenschauern und leichten Gewittern. Im Süden Bayerns sind auch örtliche Unwetter mit heftigem Starkregen und Hagel möglich. Es wird schwülwarm mit Höchstwerten von bis zu 28 Grad im Norden und 26 Grad im Süden.