Wetter: Gewittergefahr im Harz – sonst bleibt es heiß und trocken

Der Montag beginnt heiter, im Tagesverlauf bildet sich jedoch Quellbewölkung. Vor allem im Thüringer Wald sowie im Harz sind einzelne Schauer und Gewitter möglich, im Harz auch mit Starkregen bis 25 Liter pro Quadratmeter, Sturmböen bis 70 km/h und Hagel. Die Höchstwerte liegen zwischen 27 und 31 Grad, im Bergland zwischen 24 und 27 Grad.