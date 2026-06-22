Wetter: Gewittergefahr im Harz – sonst bleibt es heiß und trocken

Erfurt/Dresden/Magdeburg - In Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt bleibt das Wetter in den kommenden Tagen sommerlich warm. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, sind dabei vereinzelte Gewitter nicht ausgeschlossen.
Im Harz drohen am Montag Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. Ansonsten bleibt es in der Region sommerlich warm und meist trocken.
Erfurt/Dresden/Magdeburg - In Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt bleibt das Wetter in den kommenden Tagen sommerlich warm. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, sind dabei vereinzelte Gewitter nicht ausgeschlossen.
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Der Montag beginnt heiter, im Tagesverlauf bildet sich jedoch Quellbewölkung. Vor allem im Thüringer Wald sowie im Harz sind einzelne Schauer und Gewitter möglich, im Harz auch mit Starkregen bis 25 Liter pro Quadratmeter, Sturmböen bis 70 km/h und Hagel. Die Höchstwerte liegen zwischen 27 und 31 Grad, im Bergland zwischen 24 und 27 Grad.
Am Dienstag bleibt es heiter bis wolkig und meist niederschlagsfrei bei Temperaturen zwischen 27 und 32 Grad. Der Mittwoch bringt überwiegend heiteres und trockenes Wetter, die Höchstwerte klettern auf 29 bis 35 Grad. Der Donnerstag wird nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes mit 33 bis 35 Grad der heißeste Tag der Woche, bei viel Sonnenschein und keinem Niederschlag.